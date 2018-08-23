Российский биатлонист спас жизнь человеку в аэропорту

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Чемпион мира среди юниоров и молодежи по биатлону россиянин Дмитрий Шамаев спас жизнь человеку в аэропорту Астаны, сообщает «Советский спорт».

Как сообщается на странице «Школы биатлона Удмуртии» в сети «ВКонтакте». 23-летний спортсмен заметил, что одному из пассажиров стало плохо, и смог оказать ему действенную помощь до приезда врачей. Как выяснилось, спасенный Шамаевым мужчина страдает от эпилепсии и в аэропорту у него случился эпилептический припадок.

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«Радостно за наших спортсменов, что они умеют не только быстро бегать и метко стрелять, но и оперативно оказывать помощь людям в экстренных ситуациях!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице школы.

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