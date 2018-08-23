Хоркина о присоединении Крыма: мы дали людям возможность выбора

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказала свою точку зрения по поводу присоединения Крыма к России, пишет Sports.ru.

«А что – Крым? Люди не имеют права выбрать, как они хотят жить? Или вы хотите, чтобы их убивали, как в Сирии? Они хотят говорить на русском, жить в мире и воспитывать детей. Они не хотят быть сгоревшими, как в Одессе. Не хотят бояться прийти в церковь, попасть в тюрьму, потому что просто 9 мая выходят на улицы, надев фронтовой мундир с наградами.

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Тем более все было сделано законным путем, через референдум! Люди не свиньи, они имеют право на голос и на жизнь. На жизнь ту, которой они хотят. Практически весь Крым сказал: «Мы хотим в Россию». И они – Россия. Мы людям дали возможность высказаться спокойно, иначе бы их убили бандеровцы», — уверена Хоркина.

Ранее стало известно, что Хоркина будет заниматься организационными вопросами в сборной России по конькобежному спорту.