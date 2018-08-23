УЕФА может заставить «ПСЖ» продать Неймара или Мбаппе

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23 августа Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликует решение по делу о нарушении правила финансового фэйр-плей со стороны «ПСЖ», сообщает «Советский спорт».

По информации Onda Cero, организация может заставить клуб из Франции распрощаться с одним из двух самых дорогих футболистов – бразильцем Неймаром или французом Кильяном Мбаппе, кроме того, обязать резко сократить расходы на покупку новых игроков.

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Если действующий чемпион Франции не предпримет этих мер, ему будет грозить либо крупный штраф, либо запрет на трансферную деятельность.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» в последний день трансферного окна попытается приобрести любого из двух лидеров «ПСЖ». По плану руководства «сливочных», кто-то из них должен заменить ушедшего в туринский «Ювентус» Криштиану Роналду.

Ранее хавбек туринского «Ювентуса» Сами Хедира попал в сферу интересов французского «ПСЖ».