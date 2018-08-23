Агент: Модрич стал причиной ухода Роналду из «Реала»

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Известный итальянский агент Джованни Бранкини рассказал, почему миланский «Интер» не мог осуществить трансфер Луки Модрича, передает «Советский спорт».

«Директор «Интера» в личном разговоре признался, что клуб не сможет заполучить Модрича, потому что Роналду покинул «Реал». Если бы Криштиану остался, все могло быть по-другому.

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«Интер» предпринимал попытки подписать Модрича, потому что это было желание самого футболиста. Мне кажется, что миланцы не будут снова пытаться это сделать», — цитирует агента RMC.

Как сообщали СМИ, мадридский клуб подал официальную жалобу в Международную федерацию футбола на «Интер» из-за переговоров с полузащитником Лукой Модричем.

Ранее защитник Коэнтрау вернулся в мадридский «Реал».