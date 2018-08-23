«Аякс» обыграл киевское «Динамо» в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ
Амстердамский «Аякс» одержал победу в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов над киевским «Динамо», сообщает ТАСС.
Игра завершилась со счетом 3:1. В составе «Аякса» забитыми мячами отметились Донни Ван де Бек, Хаким Зиеш и Душан Тадич. У «Динамо» отличился Томаш Кендзера.
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Ответный матч состоится 28 августа в Киеве.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее киевское «Динамо» обыграло «Славию» в ответном матче квалификации ЛЧ.
Лига чемпионов. Плей-офф
«Аякс» (Амстердам, Нидерланды) — «Динамо» (Киев, Украина) — 3:1
Голы: 1:0 — Ван де Бек, 2; 1:1 — Кендзера, 16; 2:1 — Зиеш, 35; 3:1 — Тадич, 43.