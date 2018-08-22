Фанаты «МЮ» готовят акцию против руководства клуба с помощью самолета

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Болельщики английского «Манчестер Юнайтед» на матче с лондонским «Тоттенхэмом» в понедельник готовятся организовать акцию против Эда Вудворда, который занимает в «МЮ» позицию вице-председателя совета директоров и исполняет обязанности исполнительного директора клуба, пишет Sport24.

По информации издания The Sun, болельщики клуба арендовали самолет, который за час до игры с «Тоттенхэмом» пролетит над домашним стадионом манкунианцев с растяжкой требования к увольнению Вудворда. На баннере будет написано «ED OUT — LUHG», то есть «Эд (Вудворд) — на выход» и «Love United Hate Glazers» — «любим «Юнайтед», ненавидим Глейзеров».

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Эта воздушная акция критики будет первой с марта 2014 года, когда болельщики «МЮ» схожим образом высказали недовольство тренером Дэвидом Мойесом.

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