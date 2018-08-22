Путин объявил благодарность тренерам сборной России за подготовку к ОИ-2018

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность старшему тренеру национальной команды по конькобежному спорту Константину Полтавцу и наставнику сборной страны по лыжным гонкам Сергею Лопухину, сообщает ФАН.

Специалисты получили благодарность за подготовку спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что Путин вручил государственные награды и почетные грамоты футболистам и шести членам тренерского штаба национальной команды страны по итогам выступления на домашнем чемпионате мира 2018 года.