Путин объявил благодарность тренерам сборной России за подготовку к ОИ-2018

Президент России Владимир Путин объявил благодарность старшему тренеру национальной команды по конькобежному спорту Константину Полтавцу и наставнику сборной страны по лыжным гонкам Сергею Лопухину, сообщает ФАН.
Специалисты получили благодарность за подготовку спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
Ранее сообщалось, что Путин вручил государственные награды и почетные грамоты футболистам и шести членам тренерского штаба национальной команды страны по итогам выступления на домашнем чемпионате мира 2018 года.