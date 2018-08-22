Опубликовано видео перестрелки экс-баскетболиста «Химок» с полицией

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Полицейский департамент Лос-Анджелеса опубликовал видео со всеми подробностями инцидента с погибшим Тайлером Ханикаттом, бывшим форвардом подмосковных «Химок», сообщает Sport24.

В видео попали фрагменты разговоры матери Ханикатта с полицией. Женщина утверждала, что ее сын не страдает ни от какого психического заболевания, но употреблял веселящий газ на протяжении 6 месяцев, когда играл в России.

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«Его зовут Тайлер. Он хороший парень. Честно говоря, он профессиональный баскетболист. Он только вернулся из-за границы. Там он на протяжении шести месяцев употреблял веселящий газ. Думаю, из-за этого у него поехала крыша. Он не спит, ничего не ест», — говорила женщина.

Ранее мать Ханикатта заявила, что ее сына убили полицейские.