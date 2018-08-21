Стоимость бренда UFC выросла до $7 млрд

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Президент бойцовского промоушена Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт рассказал, что стоимость бренда UFC выросла до $7 миллиардов, сообщает «Советский спорт».

«Пятилетнее соглашение с ESPN — на $1,5 миллиарда в год — которое мы заключили позволило увеличить стоимость бренда промоушена UFC до $ 7 миллиардов. Кроме прямой финансовой выгоды мы сможем привлечь миллионы новых зрителей на домашнем рынке США, а также сможем привлечь новые страны, которые ранее не были задействованы в UFC.

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Мы продолжим заниматься своим делом — искать новых перспективных бойцов, проводить поединки и развивать спорт, становясь при этом только сильнее», — сказал промоутер UFC в интервью изданию MMA Junkie.

Ранее стало известно, что все билеты на бой обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова из России и ирландца Конора Макгрегора раскупили за три минуты после начала продаж.