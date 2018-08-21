Установлен новый мировой рекорд по плаванию

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Китайская пловчиха Лю Сян установила мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 50 метров на Азиатских играх в Джакарте, сообщает ТАСС.

Время, которое продемонстрировала спортсменка составило 26,98 секунды. Предыдущий лучший результат на этой дистанции принадлежал другой представительнице Китая — Чжао Цзин, который она установила на чемпионате мира 2009 года в Риме, преодолев 50 метров за 27,06 секунды.

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На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в Казани в 2015 году, Лю Сян завоевала бронзу на этой дистанции.

Ранее стало известно, что 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс страдает от депрессии.