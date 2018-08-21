Молдавская федерация биатлона не предупреждала СБР о выступлении биатлонистов

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Президент молдавской федерации биатлона Иван Флорян заявил, что Союз биатлонистов России не был официально предупрежден о выступлении российских биатлонистов в составе сборной Молдавии, пишет Sport24.

«Обсуждали ли вопрос с СБР? Да, кое с кем обсуждали — с тренерами. Но надо понимать, что это спортсмены, которые не попадают в сборную. Официально СБР не предупреждали, потому что у нас не все утверждено. Когда у нас документация будет готова, тогда сможем известить. Пока они тренируются и хотят выступать, но я так понял, что в России у них нет возможности себя реализовать», — заявил Флорян.

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На вопрос о том, чья исходила ли инициатива выступать за Молдавию от федерации или самих спортсменов, функционер ответил уклончиво.

«И от нас. Кто-то просто искал, где реализовать себя. Но с каждым спортсменом отдельная история», — сказал Флорян.

Ранее стало известно, чтороссийская биатлонистка Екатерина Шумилова выступала за Молдавию, не уведомив Союз биатлонистов России (СБР).