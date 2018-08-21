Болельщик «Ростова» рассказал, почему пришел поддержать команду с ковром

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Болельщик «Ростова» Алексей Кумовской, который пришел на матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Енисея» с ковром, рассказал. чем вызван его выбор такой атрибутики, передает «Российская газета».

«Ковер принес из дома. Я его раньше как обычное покрывало на отдыхе использовал. Подумал, что если взять ковер на футбол — это будет весело. Можно разрядить обстановку, тем более не с грандом играем. И еще: ковер — домашний атрибут. Хотел этим показать, чтобы люди не сидели дома, а приходили на матчи «Ростова». Потому что стадион — тоже наш дом.

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При осмотре служба безопасности попросила развернуть его, улыбнулась и сказала: «Проходите!» Я сам удивился, что так легко все получилось.

Конечно, предполагал, что меня с ковром заметят. Но чтобы настолько все это было распиарено и обсуждалось в разных пабликах и на сайтах, вообще не думал. И у меня море сообщений от знакомых», — поделился фанат.

Ранее фанат «Ростова» подарил клубу ковер.