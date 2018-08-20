Первый в мире судья-трансгендер будет работать на матчах женских команд Англии
Первый судья-трансгендер начал работать на матчах в Англии, сообщает «Советский спорт».
По информации Daily Mail, арбитр Люси Кларк, ранее известный как Ник Кларк, будет обслуживать игры женских английских команд.
Кларк в ближайшее время будет работать в женском футболе, но в будущем хочет вновь вернуться к судейству матчей мужчин.
Реклама
46-летний рефери — первый в истории футбола арбитр-трансгендер. Судья планирует сделать операцию по смене пола в следующем году.
Ранее женщина-трансгендер одержала победу над мужчиной в бою по правилам MMA.