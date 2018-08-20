Запас «Барселоны» в первом матче Примеры стал самым дорогим в истории
В матче первого тура чемпионата Испании по футболу между испанской «Барселоной» и баскским «Алавесом» (3:0) у каталонского клуба был зафиксирован самый дорогой запас в истории клуба, сообщает Sport24.
По информации Marca, суммарно за футболистов, оставшихся на скамейке, клуб заплатил €294 млн.
В запасе у каталонцев с первых минут были семь игроков: Яспер Силлессен (€13 млн), Филиппе Коутиньо (€155 млн), Малком (€41млн), Клеман Лангле (€35млн), Артур (€31млн), Артуро Видаль (€19млн), а также Рафинья, являющийся воспитанником клуба.
Издание отмечает, что в прошлом году суммарная трансферная стоимость запасных максимально составляла 131 млн евро.
Во втором тайме матча с «Алавесом» у «Барселоны» на поле появились Коутиньо, Видаль и Артур.
Ранее сообщалось, что хавбек испанской «Барселоны» Серхио Бускетс в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом.