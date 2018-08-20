Мората рассказал о причинах верности «Челси»

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Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората поделился причинами, которые заставили его остаться в английском клубе, несмотря на интерес к нему со стороны нескольких европейских клубов, пишет «Советский спорт».

«У меня никогда не было мысли об уходе. Для меня все просто – я мог уехать обратно в Испанию или Италию, поскольку там в меня верят, но мне хочется поменять все здесь – не для тех, кто меня ненавидит, а для себя и для «Челси».

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Сейчас я счастлив, и это только начало нового сезона. Хочу поменять мнение людей, считающих, что я не счатлив. Именно поэтому я остался здесь. В противном случае, если бы «Челси» сказал, что я не вхожу в их планы, я бы ушел», — цитирует Морату Goal.com.

Летом сообщалось, что в услугах Мораты заинтересованы итальянские «Милан» и «Ювентус», за который он уже выступал ранее. В прошлом сезоне 25-летний форвард отметился 11 мячами и шестью голевыми передачами в 31 матче Английской премьер-лиги.

Ранее бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар заявил, что останется в клубе.