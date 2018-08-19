Солдатова и Селезнева победили на этапе КМ по художественной гимнастике
Российские спортсменки Анастасия Солдатова и Екатерина Селезнева одержали победу на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил в Минске, сообщает ТАСС.
В отдельных видах гимнастки из России завоевали четыре медали. В активе Солдатовой золото в упражнениях с лентой, а также две серебряные награды — в упражнениях с обручем и булавами. Селезнева стала первой в упражнениях с мячом.
В групповых упражнениях в многоборье сборная России заняла второе место. Спортсменки показали результат 43,850 балла. Первыми стали представительницы Италии (44,300), третье место заняли японки (40,800).
Следующий этап Кубка мира пройдет в Казани с 23 по 26 августа.
Ранее российский гимнаст Артур Далалоян завоевал золото в упражнении на параллельных брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.