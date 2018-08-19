Солдатова и Селезнева победили на этапе КМ по художественной гимнастике

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Российские спортсменки Анастасия Солдатова и Екатерина Селезнева одержали победу на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил в Минске, сообщает ТАСС.

В отдельных видах гимнастки из России завоевали четыре медали. В активе Солдатовой золото в упражнениях с лентой, а также две серебряные награды — в упражнениях с обручем и булавами. Селезнева стала первой в упражнениях с мячом.

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В групповых упражнениях в многоборье сборная России заняла второе место. Спортсменки показали результат 43,850 балла. Первыми стали представительницы Италии (44,300), третье место заняли японки (40,800).

Следующий этап Кубка мира пройдет в Казани с 23 по 26 августа.

Ранее российский гимнаст Артур Далалоян завоевал золото в упражнении на параллельных брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.