Депутат Госдумы: давайте примем извинения Федорива

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Депутат Госдумы России Виталий Милонов поделился мыслями по поводу поступка украинского защитника «Нижнего Новгорода» Виталия Федорива, который не повернулся в сторону флага России во время исполнения гимна перед матчем седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Сочи», пишет Sport24.

«Ну раз человек прокомментировал, то думаю тема исчерпана. У нас полным-полно людей, которые не являются публичными личностями и открыто плюют в наш флаг. Ну может неловко так получилось, может он сосредоточился на молитве, на мыслях. Всякое бывает», — заявил Милонов.

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Кроме того, депутат призвал простить футболиста.

Есть тысячи его сограждан, которые поют, пляшут в России и поют гимн России. Если бы российский гражданин играл бы в украинской лиге и поступил бы также, то было бы нормальным повернуться лицом к флагу Украины — это норма приличия. Давайте примем его извинения и не будем уподобляться его сородичам.

Надо быть милосердным, мы же помним, что там люди взрощены в абсолютно глупой атмосфере. Так что дадим возможность у нас адаптироваться им и привыкнуть к нормам поведения человека», — предложил Милонов.

Ранее украинский футболист признался в уважении гимна и флага России.