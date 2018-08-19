Украинский футболист Федорив: с уважением отношусь к флагу и гимну России

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Защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив объяснил, почему он отвернулся от флага России во время гимна страны перед матчем седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), передает Sport24.

«Я человек верующий. Когда выхожу на поле, перед матчем всегда произношу слова молитвы, так было и вчера. Мое глубокое убеждение, что спорт вне политики. С уважением отношусь к флагу и гимну России. Прошу не искать политической подоплеки», — цитирует футболиста пресс-служба «Нижнего Новгорода».

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Нижегородцы одержали победу над футбольным клубом «Сочи» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что украинец из ФНЛ регулярно проявляет неуважение к гимну и флагу России.