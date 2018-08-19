Дибала извинился за празднование гола после травмы вратаря «Кьево»
Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала принес извинения за празднование забитого мяча в ворота «Кьево» в матче первого тура Серии А, передает «Советский спорт». Дело в том, что в момент взятия ворот голкипер клуба из Вероны Стефано Соррентино лежал на поле без сознания после столкновения с новичком «старой синьоры» Криштиано Роналду.
«Я был абсолютно не прав! Я не осознал того, что произошло», — цитирует Дибалу Football Italia.
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Позже врачи диагностировали у Соррентино перелом носа и заявили, что у вратаря может быть травма головы.
Гол аргентинца не был засчитан после того, как арбитр прибегнул к помощи видеопомощника.
Ранее сообщалось, что в первом матче Роналду «Ювентус» одержал волевую победу.