Дибала извинился за празднование гола после травмы вратаря «Кьево»

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Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала принес извинения за празднование забитого мяча в ворота «Кьево» в матче первого тура Серии А, передает «Советский спорт». Дело в том, что в момент взятия ворот голкипер клуба из Вероны Стефано Соррентино лежал на поле без сознания после столкновения с новичком «старой синьоры» Криштиано Роналду.

«Я был абсолютно не прав! Я не осознал того, что произошло», — цитирует Дибалу Football Italia.

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Позже врачи диагностировали у Соррентино перелом носа и заявили, что у вратаря может быть травма головы.

Гол аргентинца не был засчитан после того, как арбитр прибегнул к помощи видеопомощника.

Ранее сообщалось, что в первом матче Роналду «Ювентус» одержал волевую победу.