Украинец из ФНЛ регулярно проявляет неуважение к гимну и флагу России

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Защитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Виталий Федорив демонстративно отказывается поворачиваться к флагу России во время гимна, сообщает «Советский спорт».

В матче 7-го тура ФНЛ украинец стоял лицом к трибунам во время гимна России, когда все остальные участники матча устремили свои взоры на российский триколор.

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Позднее стало известно, что это не единичный случай. В игре 1-го тура ФНЛ против «Мордовии» Федорив поступил таким же образом, демонстративно проигнорировав флаг России. Кадры эпизода попали в трансляцию матча.

30-летний Федорив является воспитанником киевского «Динамо». На его счету два проведенный матча за сборную Украины.

В России он известен по выступлениям за «Амкар» и «Олимпиец». Зимой 2018 года украинский хавбек стал игроком «Нижнего Новгорода».

Ранее сообщалось, что обещавший не выступать в России украинец стал игроком клуба ФНЛ.