Названы самые ненавидимые и обожаемые клубы Германии

Дортмундская «Боруссия» стала самым любимым клубом чемпионата Германии по версии болельщиков, сообщает «Советский спорт».

Сервис онлайн-статистики и исследования рынка Statista провел исследование, согласно которому свои голоса за «шмелей» в номинации самой любимой команды Германии отдали 52% опрошенных. Второе место заняла мюнхенская «Бавария» с 41% голосов.

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Самыми ненавидимыми клубами были названы «РБ Лейпциг» (28%), «Гамбург» (27%), «Шальке-04» и «Вольфсбург» (по 25%). Наименее негативное отношение к себе из всех команд имеет «Фрайбург» (10%).

Ранее сообщалось, что в «Баварии» футболистам запретили пользоваться мобильными телефонами.