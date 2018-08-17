Украинский боксер Усик может провести бой против обидчика Ковалева

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Украинский боксер, победитель Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Александр Усик может провести бой против американца Андре Уорда, сообщает ТАСС.

«Сначала мы хотели бы организовать бой с Тони Белью, после чего мы будем искать возможность проведения любых других интересных поединков в первом тяжелом весе или отправимся в тяжелый вес, не вступая в переговоры о бое с Энтони Джошуа.

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Например, мы слышали, что Уорд хочет вернуться в бокс, это может быть интересный поединок, он мог бы вызвать интерес в США», — цитирует менеджера Усика Эгиса Климаса World Boxing News.

Уорд объявил о завершении карьеры в сентябре прошлого года, на тот момент он владел тремя поясами чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO во втором среднем весе. Последними боями в его карьере были поединки против россиянина Сергея Ковалева, оба завершились победой американца.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу задержан за домашнее насилие.