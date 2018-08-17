Украинский боксер Усик может провести бой против обидчика Ковалева
Украинский боксер, победитель Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Александр Усик может провести бой против американца Андре Уорда, сообщает ТАСС.
«Сначала мы хотели бы организовать бой с Тони Белью, после чего мы будем искать возможность проведения любых других интересных поединков в первом тяжелом весе или отправимся в тяжелый вес, не вступая в переговоры о бое с Энтони Джошуа.
Например, мы слышали, что Уорд хочет вернуться в бокс, это может быть интересный поединок, он мог бы вызвать интерес в США», — цитирует менеджера Усика Эгиса Климаса World Boxing News.
Уорд объявил о завершении карьеры в сентябре прошлого года, на тот момент он владел тремя поясами чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO во втором среднем весе. Последними боями в его карьере были поединки против россиянина Сергея Ковалева, оба завершились победой американца.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу задержан за домашнее насилие.