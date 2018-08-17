У хоккеиста «Сибири» Мнацяна обнаружен рак
Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» Самвел Мнацян пропустит сезон-2018/19 из-за онкологии, сообщает «Чемпионат.com».
Во время предсезонного сбора хоккеист почувствовал боли в спине. Обследование обнаружило у 28-летнего Мнацяна злокачественную опухоль.
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Мнацян начал проходить лечение от рака, которое продолжится как минимум до окончания предстоящего сезона.
Защитник перешел в новосибирскую «Сибирь» из владивостокского «Адмирала» летом.