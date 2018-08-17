Брат Месси осужден на 2,5 года за хранение огнестрельного оружия
Брат аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси Маттиас осужден на 2,5 года условно за незаконное хранение огнестрельного оружия, сообщает «Советский спорт».
Как передает Ole, адвокаты и обвинители пришли к соглашению, что брат Месси будет заниматься общественными работами в качестве наказания. Он будет восемь часов в месяц обучать детей футболу в одной из школ.
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Дело на Матиаса Месси было заведено в ноябре прошлого года, когда он попал в аварию на своей яхте. Полицейские нашли на судне огнестрельное оружие. Появление оружия на борту брат футболиста объяснить не смог.
Ранее Месси пообещал болельщикам «Барселоны» завоевать Лигу чемпионов.