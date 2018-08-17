Брат Месси осужден на 2,5 года за хранение огнестрельного оружия

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Брат аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси Маттиас осужден на 2,5 года условно за незаконное хранение огнестрельного оружия, сообщает «Советский спорт».

Как передает Ole, адвокаты и обвинители пришли к соглашению, что брат Месси будет заниматься общественными работами в качестве наказания. Он будет восемь часов в месяц обучать детей футболу в одной из школ.

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Дело на Матиаса Месси было заведено в ноябре прошлого года, когда он попал в аварию на своей яхте. Полицейские нашли на судне огнестрельное оружие. Появление оружия на борту брат футболиста объяснить не смог.

Ранее Месси пообещал болельщикам «Барселоны» завоевать Лигу чемпионов.