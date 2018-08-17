«Ювентус» расстался с воспитанником клуба Маркизио

<img src="">

Туринский «Ювентус» официально объявил, что расстается с полузащитником Клаудио Маркизио, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт клуба.

В каком клубе продолжит свою карьеру 32-летний футболист в Турине не уточняется. Ранее в СМИ сообщалось, что к Маркизио проявляют интерес клубы французского чемпионата — «Монако» и «Ницца».

Реклама

Маркизио является выпускником школы «Ювентуса», в составе которого провел все годы своей футбольной карьеры, за исключением годичной аренды в «Эмполи».

В составе туринской команды хавбек семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии. Дважды с «Ювентусом» хавбек доходил до финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что боснийский полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич подпишет новый контракт с клубом.