Шахматист Карякин назвал российский футбол скучным

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о старте сезона в чемпионате России.

«Если честно, очень скучно. После чемпионата мира какой-то антифутбол. Мячей забивается очень мало, качество игры оставляет желать лучшего. Мне кажется, что в этом сезоне команды стали действовать очень закрыто.

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Если честно, то ни одна команда не впечатлила. Страшно подумать, что будет с «Локомотивом» и ЦСКА в Лиге чемпионов. Ну а если наша шестая команда «Уфа» так играет с «Прогресом» из Люксембурга, то мне кажется, нужно думать, как поднимать уровень. После такого великолепного первенства мира, после такого выступления сборной нам нужен совершенно другой футбол», — цитирует Карякина «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Карякин опустился на четвертое место после девяти раундов в турнире по рапиду на третьем этапе Гран-тура.