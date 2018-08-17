Валуев попросил Лукашенко чаще высказываться об игре «Зенита»
Экс-чемпион мира по боксу в весовой категории свыше 90,71 кг Николай Валуев прокомментировал высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и минским «Динамо», сообщает Sport24.
После разгромного поражения сине-бело-голубых со счетом 0:4 глава государства заявил, что некоторые игроки «Зенита» «ходили на четвереньках».
«Нам останется только попросить Александра Григорьевича высказываться регулярно. Глядишь, это может стать драйвером для последующих побед «Зенита», — написал Валуев в твиттере.
Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и «Динамо», которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее тренер «Зенита» поблагодарил Лукашенко после победы над минским «Динамо».
Семак ответил на слова Лукашенко о "ходящих на четвереньках" игроках "Зенита"https://t.co/2W2OM1mWHw достойно,Зенитушка. Нам останется только попросить Александра Григорьевича высказываться регулярно . Глядишь,это может стать драйвером для последующих побед Зенита.— Валуев Николай (@NickValuev) 17 августа 2018 г.