Тренер «Зенита» поблагодарил Лукашенко после победы над минским «Динамо»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поблагодарил за мотивацию президента Белоруссии Александра Лукашенко после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо», сообщает Sport24.

«Тяжелая игра, но мы верили до последнего. Такое возможно тогда, когда ты веришь. Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках. Конечно, это оказалось дополнительным стимулом для нашей игры. Спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

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Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и «Динамо», которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой игре сине-бело-голубые уступили со счетом 0:4.

Ранее Лукашенко заявил, что некоторые игроки «Зенита» «ходили на четвереньках» в первой встрече.