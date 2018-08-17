Тренер минского «Динамо» заявил о роли «Газпрома» в победе «Зенита»

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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко пошутил о роли «Газпрома» в победе петербургского «Зенита» в ответном матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«У «Зенита» против нас был один шанс. Продавить через центр. За счет забросов, за счет фолов, за счет стандартов, за счет «Газпрома». Это я ни на что не намекаю», — цитирует Гуренко Sport24.

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Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и «Динамо», которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой игре сине-бело-голубые уступили со счетом 0:4.

Ранее определились все участники раунда плей-офф Лиги Европы.