«Зенит» накажет получившего красную карточку игрока

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Леандро Паредес будет наказан за удаление, полученное в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

«Каким-то образом он будет наказан, решение примем завтра. Учитывая то, что команда его выручила, наказание не будет болезненным. Но вообще вопрос не в наказании — главное, понимание футболистом ситуации, в которую он поставил всю команду», — цитирует Семака Sport24.

Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и «Динамо», которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев. Паредес был удален с поля на 72-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой игре сине-бело-голубые уступили со счетом 0:4.