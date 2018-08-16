Швеция поддержала идею проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году в России

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Президент Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон поддержал идею проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году в России, передает ТАСС.

«Швеция имеет очень хорошие взаимоотношения в плане сотрудничества с Федерацией хоккея России, мы все знаем, как сильна Россия при организации международных соревнований.

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С учетом вышесказанного, мы поддерживаем предложенный президентом международной федерации Рене Фазелем трёхлетний план. Это означает, что Швеция поддерживает Россию и Чехию в плане проведения ими чемпионата мира 2023 и 2024 годов. Мы же намерены провести чемпионат мира 2025 года», — заявил Ларссон.

Ранее МОК все-таки включил хоккей в программу Олимпиады 2022 года‍.