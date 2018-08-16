Еще две американские спортсменки сообщили о домогательствах врача-педофила

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Две американские олимпийские чемпионки Мэдисон Кошан и Кайла Росс заявили о том, что бывший врач сборной США по гимнастике Ларри Нассар домогался их, передает «Советский спорт».

По информации CBS, Росс, которая завоевала золото Олимпиады в 2012 году, рассказала, что тогда в 13 лет ей казалось это нормальным, только потом она поняла, что на самом деле творил врач.

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Как сообщает источник, Росс и Кошан намерены подать иск на Олимпийский комитет США и национальную федерацию гимнастики.

Нассара приговорили к 175 пяти годам заключения. Уже в тюрьме на врача было совершенно нападение.

Ранее осужденного врача-педофила избили в тюрьме в США.