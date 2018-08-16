Овечкин с женой почтили память умершей год назад Глаголевой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская почтили память Народной артистки России Веры Глаголевой, мамы Шубкой, сообщает «Советский спорт».

Глаголева год назад умерла от рака желудка в одной из немецких клиник.

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«Помним, любим…» — подписал в своем инстаграме снимок с Глаголевой Овечкин.

Шубская также выложила фотографию, где она с матерью, подписав его: «Как же тебя не хватает… 16.08.2017».



Ранее НХЛ выпустила фигурки Овечкина с автографом стоимостью $200.

❤️������������помним,любим..... Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) 16 Авг 2018 в 5:29 PDT