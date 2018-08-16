У ЦСКА стало на одного конкурента меньше в борьбе за игрока «Ливерпуля»

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«Ливерпуль» отказался отдавать в аренду «Торино» полузащитника Марко Груича, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает Goal, туринский клуб хотел арендовать хавбека на год с последующим правом выкупа за €10 млн, однако это предложение не устроило «красных», поскольку они оценивают серба в два раза дороже.

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Еще одним претендентом на Груича остается московский ЦСКА, который готов взять 22-летнего серба в аренду. Отмечается, что 18 августа между представителями команд пройдет встреча, на которой обсудят вопрос возможного трансфера Груича.

Ранее в английских СМИ сообщалось, что Груич близок к переходу в ЦСКА.