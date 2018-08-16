Форвард «Атлетико» признан лучшим игроком Суперкубка УЕФА

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Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА 2018 года, сообщает «Советский спорт».

Об этом проинформировала пресс-служба турнира.

«Матрасники» в матче за трофей одолели мадридский «Реал» со счетом 4:2. Коста оформил дубль, а один из его мячей стал самым быстрым в истории турнира (49 секунда). «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

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Подопечные Диего Симеоне завоевали Суперкубок УЕФА в третий раз в своей истории.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос стал первым игроком «Реала», который забил в двух Суперкубках УЕФА.