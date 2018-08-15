Форвард «Спартака» надеется на прощение за удаление в матче против ПАОКа
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано принес публичные извинения за свое удаление в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа, передает «Советский спорт».
На 33-й минуте матча бразилец получил красную карточку за неспортивное поведение, оставив свою команду в меньшинстве.
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«Я хочу извиниться перед каждым за удаление и то, что оставил команду в беде в такой важной игре! Надеюсь, вы сможете простить меня», — написал форвард в своем инстаграме.
Матч завершился со счетом 0:0, однако по сумме двух встреч вперед прошла греческая команда.
Ранее сообщалось, что экс-защитник «Спартака» призвал лишить зарплаты удаленного в матче ЛЧ Адриано.