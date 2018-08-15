«Спартак» получит €2,62 млн после вылета из Лиги чемпионов
Московский «Спартак» сыграл вничью (0:0) с греческим ПАОКом в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира, сообщает ТАСС.
Таким образом красно-белые напрямую попали в групповой этап Лиги Европы, где сыграют осенью. За попадание в Лигу Европы «Спартак» получит фиксированные премиальные от УЕФА в размере €2,62 млн. Если бы подопечные Массимо Карреры смогли пройти ПАОК, то гарантированно бы получили €5 млн.
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За каждую победу на групповом этапе Лиги Европы москвичи могут заработать €570 тыс.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» высмеяло вылет «Спартака» из Лиги чемпионов.