«Спартак» получит €2,62 млн после вылета из Лиги чемпионов

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Московский «Спартак» сыграл вничью (0:0) с греческим ПАОКом в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира, сообщает ТАСС.

Таким образом красно-белые напрямую попали в групповой этап Лиги Европы, где сыграют осенью. За попадание в Лигу Европы «Спартак» получит фиксированные премиальные от УЕФА в размере €2,62 млн. Если бы подопечные Массимо Карреры смогли пройти ПАОК, то гарантированно бы получили €5 млн.

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За каждую победу на групповом этапе Лиги Европы москвичи могут заработать €570 тыс.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» высмеяло вылет «Спартака» из Лиги чемпионов.