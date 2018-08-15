Игрок ПАОКа оправдал показавшего фанатам «Спартака» украинский флаг одноклубника
Нападающий греческого ПАОКа Лео прокомментировал скандальный эпизод после ответной игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака» (0:0), передает «Чемпионат.com».
По окончании встречи игроки ПАОКа пошли благодарить своих болельщиков за поддержку, однако в свой адрес услышали недовольные выкрики со стороны фанатов красно-белых. На это защитник Евгений Хачериди спустил гетры и указал болельщикам на щитки с изображением флага Украины.
«Сколько знаю Хачериди, у него всегда были щитки с цветами украинского флага. Это нормально. На моих щитках тоже есть бразильская символика», — сказал форвард.
По сумме двух матчей красно-белые потерпели поражение (2:3) и выбыли из турнира.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» высмеяло вылет «Спартака» из Лиги чемпионов.