Игрок ПАОКа оправдал показавшего фанатам «Спартака» украинский флаг одноклубника

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Нападающий греческого ПАОКа Лео прокомментировал скандальный эпизод после ответной игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака» (0:0), передает «Чемпионат.com».

По окончании встречи игроки ПАОКа пошли благодарить своих болельщиков за поддержку, однако в свой адрес услышали недовольные выкрики со стороны фанатов красно-белых. На это защитник Евгений Хачериди спустил гетры и указал болельщикам на щитки с изображением флага Украины.

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«Сколько знаю Хачериди, у него всегда были щитки с цветами украинского флага. Это нормально. На моих щитках тоже есть бразильская символика», — сказал форвард.

По сумме двух матчей красно-белые потерпели поражение (2:3) и выбыли из турнира.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» высмеяло вылет «Спартака» из Лиги чемпионов.