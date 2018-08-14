Российская фигуристка попала в ДТП в Москве

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Анжелика Крылова попала в автомобильную аварию в столичном районе Крылатское, сообщает «Пятый канал».

По имеющейся информации, ДТП произошло еще вчера, однако за медицинской помощью фигуристка обратилась только сейчас. Доктора диагностировали у спортсменки ушибы мягких тканей головы, травму шейного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга.

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По предварительным данным, в ДТП виноват автомобиль, который врезался в машину Крыловой.

Анжелика Крылова — российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду. Наибольших успехов спортсменка добилась, выступая в паре с Олегом Овсянниковым. Они стали серебряными призерами Олимпиады в Нагано (1998 год), двукратными чемпионами мира (1998 и 1999 годы), а также чемпионами Европы 1999 года.

Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу выступления 14-летней фигуристки Александры Трусовой.