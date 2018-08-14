РПЛ поддерживает идею создания стабилизационного финансового фонда

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что руководство лиги поддерживает идею создания стабилизационного фонда для футбольных клубов, которые испытывают финансовые трудности, передает ТАСС.

«Несколько руководителей клубов обратились ко мне с предложением создания специального стабилизационного фонда для клубов, испытывающих финансовые трудности. Я поддерживаю данные начинания, так как это и ошибка руководителей, когда на старте чемпионата уже один клуб может сняться с розыгрыша. Для нашего чемпионата, который занимает лидирующие позиции в европейском рейтинге, это неприемлемо.

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Каждый клуб, в том числе и лидеры, могут сталкиваться с определенными финансовыми трудностями. Если и создавать фонд, то он должен в равной степени работать для каждого клуба лиги. Всегда надо работать наперед. Должен быть жесткий финансовый контроль, что и будет со следующего сезона», — заявил Прядкин.

На данный момент большие финансовые трудности испытывает махачкалинский «Анжи».

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Анжи» Самюэль Это.