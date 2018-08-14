Дзюба оставил автограф в паспорте болельщика

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба оставил автограф в паспорте болельщика, сообщает Sport24.

Это произошло после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». После игры Дзюба в течение 20 минут фотографировался с казанскими фанатами. Когда футболиста начали уводить со стадиона, фанаты начали прыгать через ограждение.

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«Зенит» в трех матчах России одержал три победы и занимает первое место в таблице РПЛ.

Ранее форвард «Зенита» назвал «джокера» команды.