Дзюба оставил автограф в паспорте болельщика
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба оставил автограф в паспорте болельщика, сообщает Sport24.
Это произошло после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». После игры Дзюба в течение 20 минут фотографировался с казанскими фанатами. Когда футболиста начали уводить со стадиона, фанаты начали прыгать через ограждение.
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«Зенит» в трех матчах России одержал три победы и занимает первое место в таблице РПЛ.
Ранее форвард «Зенита» назвал «джокера» команды.
Между прочим, такое в Казани до Дзюбы проделывал только Роналду #рубин #зенит #дзюба #дзюбомания pic.twitter.com/YphWorPVGb— Evgeniy Evnevich (@eugen_evnevich) 14 августа 2018 г.