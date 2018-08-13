«Интер» усилился сенегальским форвардом «Монако»
«Интер» официально объявил об аренде форварда «Монако» Кейта Бальде, пишет «Советский спорт».
Как сообщается на сайте миланского клуба, «Интер» арендовал сенегальца на один сезон с правом последующего выкупа.
Ранее сообщалось, что аренда Бальде обойдётся «Интеру» в €5-6 млн, а сумма выкупа игрока составит около €30 млн.
В минувшем сезоне форвард сыграл в 33 матчах за «Монако», забив мячей и отдав 11 голевых передач.
В составе сборной Сенегала нападающий дебютировал в марте 2016 года. На данный момент на счету игрока 20 матчей и три мяча за национальную команду. Футболку своей страны он надевал в рамках Кубка африканских наций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.
Ранее стало известно, что итальянский «Милан» готов заплатить за полузащитника римского «Лацио» и сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича €110 млн.
.@keitabalde14 è un nuovo giocatore dell'Inter! ����⚫️��— Inter (@Inter) 13 августа 2018 г.
�� https://t.co/oKxJ9Gc5EP#WelcomeKeita #InterIsHere #FCIM pic.twitter.com/wtzUyfCz1x