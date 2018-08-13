«Интер» усилился сенегальским форвардом «Монако»

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«Интер» официально объявил об аренде форварда «Монако» Кейта Бальде, пишет «Советский спорт».

Как сообщается на сайте миланского клуба, «Интер» арендовал сенегальца на один сезон с правом последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что аренда Бальде обойдётся «Интеру» в €5-6 млн, а сумма выкупа игрока составит около €30 млн.

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В минувшем сезоне форвард сыграл в 33 матчах за «Монако», забив мячей и отдав 11 голевых передач.

В составе сборной Сенегала нападающий дебютировал в марте 2016 года. На данный момент на счету игрока 20 матчей и три мяча за национальную команду. Футболку своей страны он надевал в рамках Кубка африканских наций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

Ранее стало известно, что итальянский «Милан» готов заплатить за полузащитника римского «Лацио» и сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича €110 млн.