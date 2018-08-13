«Динамо» просит дисквалифицировать перешедшего в «Спартак» Ташаева
Московское «Динамо» обратилось в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) по поводу перехода полузащитника Александра Ташаева в столичный «Спартак», сообщает «СЭ».
Бело-голубые попросили дисквалифицировать игрока, поскольку считают его трансфер незаконным.
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«Да, в Палате по разрешению споров есть такое дело. Пока дата заседания не назначена, но она будет определена в ближайшее время. До вынесения решения я не имею права комментировать детали заявления», — заявил председатель организации Виктор Березов.
24-летний Ташаев стал игроком «Спартака» в летнее межсезонье, самостоятельно выкупив свой контракт.
Ранее экс-тренер «Динамо» назвал ошибкой переход Ташаева в московский «Спартак».