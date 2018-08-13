«Галатасарай» ведет переговоры об аренде форварда сборной России Дзюбы

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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в летнее трансферное окно может перейти в турецкий «Галатасарай», сообщает «Советский спорт».

Как утверждает Posta, турецкий клуб направил сине-бело-голубым предложение об аренде форварда. Отмечается, что первый раунд переговоров между командами завершился позитивно.

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При этом издание не информирует о деталях соглашения.

29-летний Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. На минувшем чемпионате мира — 2018 он провел пять матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Бордо» подтвердил интерес к Дзюбе.