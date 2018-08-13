Хоккеисты «Йокерита» в париках спародировали легенд футбола

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Хоккеисты клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» спародировали звезд мирового футбола, сообщает «Советский спорт».

На одной из тренировок спортсмены примерили на себе образы таких футболистов, как Руд Гуллит, Руди Феллер, Роналдо, Питер Крауч и других. Также хоккеисты прослушали гимн футбольной Лиги чемпионов.

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Для перевоплощения игроки «Йокерита» использовали накладные усы, парики и другой реквизит.

Видео размещено в официальном аккаунте лиги в твиттере.

Ранее сообщалось, что вратарь «Йокерита» установил рекорд КХЛ по количеству отраженных бросков.