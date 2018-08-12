Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет ЧЕ по летним видам спорта

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Сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, сообщает ТАСС.

Россияне завоевали 66 медалей — 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых. За победу в общекомандном медальном зачете сборная России получит трофей чемпионата Европы, который вручают лучшей команде турнира.

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Второе место заняла сборная Великобритании, в активе которой 71 медаль. Отрыв российской сборной от британской составляет семь золотых медалей. На чемпионате Европы осталось разыграть шесть комплектов наград, то есть сборная России стала недосягаема для соперников.

Ранее россиянин Кирилл Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на дистанции 25 км.