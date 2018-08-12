Гимнасты Далалоян и Белявский заняли первое и второе место в упражнении на брусьях
Российский гимнаст Артур Далалоян завоевал золото в упражнении на параллельных брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, сообщает ТАСС.
22-летний Далалоян показал результат 15,443 балла. Другой российский гимнаст Давид Белявский выиграл серебро (15,166). Третьим стал швейцарец Оливер Хеги.
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Сборная России лидирует в общекомандном зачете, завоевав 66 медалей (31 золотая, 19 серебряных и 16 бронзовых).
Ранее гимнаст Далалоян завоевал бронзу ЧЕ в вольных упражнениях.