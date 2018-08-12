Бондарь завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду с вышки, Шлейхер стал вторым

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Россиянин Александр Бондарь стал первым в соревнованиях по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по летним видам спорта, сообщает ТАСС.

24-летний россиянин по итогам шести прыжков набрал 542,05 балла. Другой российский спортсмен Никита Шлейхер выиграл серебро, набрав 481,15 балла. Бронзу завоевал француз Бенжамен Оффре.

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Сборная России лидирует в общекомандном зачете, завоевав 62 медали (29 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых).

Ранее россиянин Кирилл Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на дистанции 25 км.