Балотелли намерен уйти из «Ниццы»

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Главный тренер французской «Ниццы» Патрик Виейра рассказал о намерении форварда команды Марио Балотелли сменить клуб, сообщает «Советский спорт».

«Он хочет уйти и вряд ли останется с нами. Нам же требуются игроки, которые хотят быть в команде и развиваться вместе с нею. С Балотелли сложная ситуация, но клуб постарается помочь ему уйти», — приводит слова Виейра Football Italia.

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Итальянский нападающий может продолжить карьеру во французском «Марселе», а также имел выгодное предложение из Китая.

В прошлом сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что нападающий английского «Лестера» Ислам Слимани продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».