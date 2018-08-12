«Ювентус» заинтересован в услугах селекционера ЦСКА
Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах селекционера московского ЦСКА Андрея Мовсесьяна, сообщает ТАСС.
По информации портала Calciomercato.it, руководство итальянского клуба впечатлено профессиональной работой 42-летнего скаута. Сообщается, что «Юве» готов предоставить работу бывшему футболисту.
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«Ювентус» в минувшем сезоне в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии, а ЦСКА занял второе место в чемпионате России.
Ранее новичок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился первыми впечатлениями от пребывания в новом клубе
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